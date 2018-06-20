Обводка дня. 30-летний игрок из чемпионата Ирана обводит Пике

Нападающий сборной Ирана Вахид Амири продемонстрировал эффектную обводку в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Испании. 30-летний форвард иранского "Персеполиса" легко прокинул мяч между ног Жерара Пике, навесил в штрафную, навесил на Мехди Тареми, но тот не смог реализовать опасный момент.
Через несколько минут Амири был заменен.
Как же так, Жерар? 😂#ЧМ2018 #IRAESP #WorldCup #ИранИспания – 0:1– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 20 июня 2018 г.
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