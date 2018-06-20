Обводка дня. 30-летний игрок из чемпионата Ирана обводит Пике

Нападающий сборной Ирана Вахид Амири продемонстрировал эффектную обводку в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Испании. 30-летний форвард иранского "Персеполиса" легко прокинул мяч между ног Жерара Пике, навесил в штрафную, навесил на Мехди Тареми, но тот не смог реализовать опасный момент.

Через несколько минут Амири был заменен.