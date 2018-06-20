Обследование не выявило у Алли серьезной травмы

Полузащитник сборной Англии Деле Алли прошел медобследование по поводу травмы бедра, полученной в игре группового турнира ЧМ-2018 с Тунисом (2:1). Как сообщает AFP, осмотр не выявил серьезных повреждений.

– Мы должны продолжать внимательно следить за состоянием Деле, – отметил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. – Он почувствовал небольшую боль еще в первом тайме встречи, но смог ее продолжить.

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