Обрушение конструкций, пожар и пять погибших: на "Казань Арене" прошли масштабные учения

На "Казань Арене" состоялись совместные учения сотрудников МЧС, полиции и скорой помощи в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, сообщает Welcome 2018. В них приняли учения более 500 человек и 50 единиц техники. По легенде учений на стадионе произошло обрушение части конструкций. Спасателям из-под обломков нужно было извлечь 35 пострадавших и 5 погибших. В конце маневров пожарные потушили огонь в одном из подсобных помещений.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин проинспектировал готовность межведомственного подвижного пункта управления. Учения признали успешными.

"Казань Арена" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Франция - Австралия (16 июня), Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня) и Корея - Германия (27 июня). Также на стадионе состоятся игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).