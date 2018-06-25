Оби Микел может сыграть против Аргентины с гипсом

Полузащитник сборной Нигерии Джон Оби Микел может выйти на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Аргентины с гипсом на руке, сообщает ТАСС. Хавбек получил тращину на пальце руки.

- Микел получил трещину третьего пальца на руке, поэтому ему придется выйти с гипсом. Мы спросим у судьи об этом, поэтому надеюсь, что ему позволят сыграть. Это жесткий гипс, травма не очень серьезная, поэтому он будет готов, - цитирует ТАСС главного тренера сборной Гернота Рора.

Нигерия - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.00 (время московское) //

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