ОАЭ проиграли Ираку и не попадут на ЧМ-2018

ОАЭ проиграли Ираку в матче 3-го раунда отборочного турнира ЧМ-2018. Этот результат лишил сборную Эмиратов шансов на попадание в финальную стадию ЧМ-2018. Ранее Ирак также потерял эту возможность.
Из группы B на ЧМ-2018 досрочно пробилась Япония. Еще одна сборная определится после игры японцев с Саудовской Аравией. В случае победы аравийцы попадают на чемпионат мира. Ничья или поражение отправляет их в "стыки", а напрямую в финальную стадию пройдет Австралия.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
3-й раунд
Группа B
Ирак - ОАЭ - 1:0 (1:0)
Гол: А. Хуссейн, 29.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/