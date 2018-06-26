О-ла-ла. Марадона показал два средних пальца после второго гола Аргентины в матче с Нигерией

Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона после второго гола своей национальной команды в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Нигерии показал два средних пальца. Латиноамериканцы снова повели на 86-й минуте игры в Санкт-Петербурге после гола экс-игрока "Спартака" Маркоса Рохо.

Первый гол Аргентины в первом тайме провел капитан Лионель Месси - и его чемпион мира-1986 в своей ложе на арене тоже отпраздновал эмоционально. Для выхода в плей-офф аргентинцам была необходима победа.