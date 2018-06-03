Нванкво Кану: "Идову знает все о России, и это поможет Нигерии перед ЧМ-2018"

Бывший нападающий сборной Нигерии Нванкво Кану выразил мнение, что защитник "Амкара" Брайн Идову поможет команде на чемпионате мира в России. Идову родился в Санкт-Петербурге, его мать – наполовину русская.

– Мы рады, что Брайан выбрал сборную Нигерии, болельщики очень ценят его. Надеюсь, что он с удовольствием стал выступать за команду. Он отлично подходит под систему игры сборной. Брайан сможет разнообразить команду, так как он воспитывался в другой футбольной системе, это пойдет сборной только на пользу, – цитирует ТАСС Кану. – Он знает все о России, и это поможет сборной перед чемпионатом мира в России. Важна каждая мелочь, а у нас будет игрок, который знает страну, говорит на русском языке. Он будет играть дома и поможет остальным почувствовать себя как дома.

Считаю Ахмеду Мусу одним из лидеров сборной Нигерии, потому что он уже очень опытный игрок, он играл и забивал на прошлом чемпионате мира, в нескольких играх он даже был капитаном сборной. Сборной Нигерии, безусловно, нужен такой игрок, он поможет расти молодым футболистам.

Нигерия сыграет в группе ЧМ-2018 с Хорватией (16 июня, Калининград), Исландией (22 июня, Волгоград) и Аргентиной (26 июня, Санкт-Петербург).

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