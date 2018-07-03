Нурмагомедов от души поблагодарил Дзюбу за футболку

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда Артема Дзюбу за футболку с автографами игроков сборной России по футболу.

- От души спасибо, Артем, за поддержку и пожелания, очень приятно, пацанам тоже передай большой привет. От себя желаю вам удачи в четвертьфинале чемпионата мира, и самое главное без травм, вы уже сотворили историю, за вас болеет вся страна, - написал Нурмагомедов в Инстаграме.



Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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