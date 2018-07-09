Нуну Гомеш: "Впечатлило, как тысячи россиян с любовью встречали свою сборную"

Прославленный форвард сборной Португалии Нуну Гомеш на благотворительном матче на Красной площади в беседе с журналистами поделился впечатлениями от чемпионата мира. Он отметил мощную поддержку российских болельщиков.

– Вчера на Воробьевых горах очень впечатлило то, как приняли сборную России, – заявил Гомеш. – Раньше такого отношения к футболу здесь не было, но сейчас это изменилось. Тысячи россиян, переполняемые эмоциями с любовью и энтузиазмом, встречали свою сборную. Для меня это пока самый впечатляющий эпизод на этом чемпионате.

Сборная России завершила выступление на ЧМ-2018 в четвертьфинале, уступив хорватам по пенальти. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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