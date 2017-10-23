Нуну Гомеш: "Видеоповторы будут использоваться на чемпионате мира в России"

Бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш считает, что система видеопомощи арбитрам (VAR) обязательно будет использоваться на чемпионате мира 2018 года. Перед гала-вечером ФИФА президент организации Джанни Инфантино встретился с рядом бывших футболистов, с которыми он обсудил ряд текущих вопросов, в числе которых было и применение системы видеопомощи.

– Мы обсудили много проблем с президентом ФИФА, включая календарь, юношеский и женский футбол, систему видеоповторов, – цитирует ТАСС Нуну Гомеша. – На мой взгляд, уже можно говорить, что она окончательно стала частью футбола и будет использоваться на предстоящем чемпионате мира. Как и любое нововведение, видеоповторы требуют времени, чтобы прижиться. Судьям и ФИФА нужна помощь, чтобы это произошло как можно быстрее, и болельщики приняли их.

Новые технологии – это будущее футбола, никуда от этого не деться. Да, порой возникают слишком длинные паузы, которые замедляют игру. Но все это поправимо, нужно лишь немного времени и терпения.