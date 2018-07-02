16:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Нуну Гомеш: "Видел матч России с Испанией и был очень рад, что ваша команда прошла в четвертьфинал"


Экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш посетил Парк футбола на Красной площади и поделился мнением о сборной России, ее нападающем Артеме Дзюбе, организации турнира, а также назвал главных звезд чемпионата мира-2018.

– Видел матч России с Испанией и был очень рад, что ваша команда прошла в четвертьфинал, – сказал португалец. – Страна организовала фантастический чемпионат мира. А сборная показала отличный футбол. Этот результат еще раз говорит о том, что в футболе все возможно. Несколько команд, которые считались фаворитами, уже выбыли из соревнования. Но все равно это прекрасный чемпионат мира, он очень хорошо организован. Тут фантастические стадионы.

– Что скажете о вылете сборной Португалии?

– Конечно, ожидали, что Португалия пройдет дальше. Считаю, что хотя бы за прекрасный второй тайм мы заслуживали сыграть дополнительное время с Уругваем. Соперник в этой встрече вообще был очень точен: два удара по воротам – два гола.

– Кто выиграет этот чемпионат мира?

– Сейчас Франция и Бразилия очень сильны. Хорватия победила, но была в шаге от того, чтобы поехать домой.

– Пора ли Криштиану Роналду завершить карьеру в сборной?

– Не могу ему что-то советовать. Пусть сам решает.

– В отсутствие Криштиану и Месси, кто станет главной звездой ЧМ?

– Сложно выбрать, таких очень много. Есть Неймар, Модрич, бельгийские ребята. Даже российские игроки отлично выступают. В каждой сборной есть выдающиеся футболисты. Но все равно команда в целом важнее. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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