Нуну Гомеш: "Очень рад за сборную России"

Экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш поделился впечатлениями от игры сборной России против Испании (1:1, по пенальти - 4:3) в 1/8 финала ЧМ-2018 и вылете из турнира Португалии.

- Я видел матч России с Испанией и был очень рад, что ваша команда прошла в четвертьфинал. Страна организовала фантастический чемпионат мира. А сборная показала отличный футбол. Этот результат еще раз показывает, что в футболе все возможно.

- Что скажете о вылете сборной Португалии?

- Мы, конечно, ожидали, что Португалия пройдет дальше по турниру. Считаю, что хотя бы за прекрасный второй тайм мы заслуживали сыграть дополнительное время с Уругваем. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)