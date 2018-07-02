14:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Нуну Гомеш: "Очень рад за сборную России"


Экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш поделился впечатлениями от игры сборной России против Испании (1:1, по пенальти - 4:3) в 1/8 финала ЧМ-2018 и вылете из турнира Португалии.

- Я видел матч России с Испанией и был очень рад, что ваша команда прошла в четвертьфинал. Страна организовала фантастический чемпионат мира. А сборная показала отличный футбол. Этот результат еще раз показывает, что в футболе все возможно.

- Что скажете о вылете сборной Португалии?

- Мы, конечно, ожидали, что Португалия пройдет дальше по турниру. Считаю, что хотя бы за прекрасный второй тайм мы заслуживали сыграть дополнительное время с Уругваем. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Испания - Россия
результаты опроса
94388 чел.
Кто был лидером сборной России в матче против Испании?
Игорь АКИНФЕЕВ
61.7%
Мариу ФЕРНАНДЕС
14.9%
Илья КУТЕПОВ
1.1%
Сергей ИГНАШЕВИЧ
3.1%
Федор КУДРЯШОВ
0.1%
Юрий ЖИРКОВ
0.1%
Александр САМЕДОВ
0.2%
Роман ЗОБНИН
2.2%
Далер КУЗЯЕВ
0.2%
Александр ГОЛОВИН
2.4%
Артем ДЗЮБА
12.9%
Владимир ГРАНАТ
0.2%
Денис ЧЕРЫШЕВ
0.3%
Федор СМОЛОВ
0.2%
Александр ЕРОХИН
0.3%

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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