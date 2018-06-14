Нуну Гомеш: "Из группы А должны выйти Уругвай и Россия"

Экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш считает, что из группы А в плей-офф чемпионата мира-2018​ выйдут Россия и Уругвай. В матче открытия мирового первенства россияне 14 июня сыграют с Саудовской Аравией.

– Большое преимущество у России в том, что для нее это домашний турнир, – цитируют "Известия" Гомеша. – Конечно, ваша сборная не является главным претендентом на победу в чемпионате мира, но на групповой стадии возможно удачное выступление. Если разбирать соперников россиян, то Саудовская Аравия – это загадочная команда, и не совсем понятно, чего от нее ждать. Египет, конечно, у всех ассоциируется с Салахом, но сложно спрогнозировать, в какой форме он будет находиться после травмы и успеет ли вообще восстановиться. Поэтому, думаю, из группы А должны выйти Уругвай и Россия.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи