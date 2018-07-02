Нуну Гомеш: "Дзюба хорош, отлично обращается с мячом"

Экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш посетил Парк футбола на Красной площади и поделился мнением о сборной России, ее нападающем Артеме Дзюбе, организации турнира, а также назвал главных звезд чемпионата мира-2018.

- Кто в российской сборной запомнился?

- Большой форвард - Артем Дзюба. Он отличается от остальных, и хорош не только потому что высокий и классно играет головой. Он вообще отлично играет, обращается с мячом, очень помогает команде.

- Иньеста завершил карьеру в сборной...

- Один из лучших полузащитников в мире. И всегда заслуживал выиграть "Золотой мяч".

- Вы не шокированы, что так много хороших команд прекратили участие в турнире?

- Ну да, в каком-то смысле это шок. Но такие сюрпризы хороши для чемпионата мира - смотреть становится интереснее.

- Какая сборная вам больше всего понравилась?

- Португалия, конечно! Хотя она играла не слишком хорошо. Хорватия провела насколько классных матчей на групповой стадии. Еще понравились Бельгия и Франция. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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