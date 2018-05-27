14:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Нойштедтер заступился за Рамоса в ситуации с травмой Салаха

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Защитник сборной России  Роман Нойштедтер по просьбе "СЭ" дал оценку эпизода в финале Лиги чемпионов, когда форвард "Ливерпуля"  Мохамед Салах получил травму в борьбе с игроком "Реала"  Серхио Рамосом.

– Что скажете про травму Салаха?

– Очень жаль его. Я не знаю, что ему сказали (врачи – Прим. "СЭ"). Жаль, если он не сможет сыграть на чемпионате мира.

– Рамос виноват в том, что Салах получил повреждение?

– Нет. Эти моменты случаются по 20-30 раз в игре. Специально он ничего не делал.

– Тем не менее, многие болельщики ополчились на Рамоса. Вы считаете, он ни при чем?

– Нет. Это футбол.

– Сборная России готовилась непосредственно к Салаху, а теперь он не факт что сыграет за египтян.

– Мы готовимся к Египту. Все знают, что он хороший игрок и в отличной форме. Но у них на поле выходят 11 человек, как и у нас.

– Вам лично будет жалко, если Салах не приедет на ЧМ-2018?

– Да, я всегда хочу играть против лучших. Для него будет обидно, если так получится. (Дмитрий СИМОНОВ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Alex1133

("Защитник сборной России") Роман Вот когда научишься играть как Рамос, тогда и будешь бла, бла, бла.....

15:34

Бен Ричардс

Пока сборная что-то наигрывает и напевает, Черчесову надо писать три письма.

15:17

serghi99

Наши футболеры единодушно не осуждают,

14:55

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