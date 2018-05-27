Нойштедтер подтвердил инсайд "СЭ": сборная наигрывает две схемы

Защитник сборной России Роман Нойштедтер после тренировки на сборе в Австрии подтвердил, что команда наигрывает две схемы игры в обороне.

– На какой позиции вы действуете в тройке центральных?

– Мы отрабатываем две схемы. Мы можем и то, и то играть. (Речь про расстановку с двумя и с тремя центральными, о чем наш обозреватель Игорь РАБИНЕР писал в материале несколько дней назад – Прим. "СЭ"). Поэтому у нас так много защитников. В тройке я могу сыграть в центре или справа. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, команда c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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