Нойштедтер обратился к сборной России перед матчем с аравийцами

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер, не попавший в итоговую заявку сборной России для участия в чемпионате мира, обратился к национальной команде в преддверии матча против Саудовской Аравии.



- Это (непопадание в состав сборной на ЧМ. - Прим. "СЭ") было трудно принять, но жизнь продолжается. Удачи сборной России сегодня!, - написал Нойштедтер в своем Инстаграме.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00 по московскому времени

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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