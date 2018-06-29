Нойер не будет завершать карьеру в сборной Германии

Вратарь и капитан сборной Германии Мануэль Нойер назвал выступление команды на чемпионате мира-2018 провальным. Чемпионы мира-2014 не смогли выйти в плей-офф, заняв четвертое место в группе F.

На турнире в России команда Йоахима Лева набрала 3 очка, одержав победу над Швецией (2:1), а также потерпев поражения от Мексики (0:1) и Кореи (0:2).

– Нам стоит взять ответственность за то, что произошло, – цитирует Goal Нойера. – Мы провалились, но я не собираюсь бросать все и продолжу международную карьеру.

Почему в конце я побежал в атаку (при счете 0:1 в матче с Кореей вратарь отправился на половину поля соперника, его потеря привела ко второму пропущенному мячу. – Прим. "СЭ")? Мы думали, что у нас сохранялся шанс. Это была моя ошибка.

Такую Германию совсем не жаль // Конец эпохи. Германия заслужила провал //

Позор чемпионам. Лева должен сменить Черчесов //

Валерий Газзаев: "Немцы – академики с тросточками! Им только шляп не хватает"