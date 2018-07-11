Новый хит от английских болельщиков. Они исполняют его в Москве. Видео

Болельщики сборной Англии готовятся к матчу 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии, который состоится сегодня в московских "Лужниках". Они исполняют песню, посвященную защитнику своей национальной команды Гарри Магуайру, на улицах Москвы.
- Гарри Магуайр, твоя оборона напугает всех! - поют английские фанаты.
"Harry Maguire, your defence is terrified!"– Indy Football (@IndyFootball) 11 июля 2018 г.
England fans are taking over Moscow ahead of tonight's #WorldCup semi-final pic.twitter.com/TpGLKDWxIA
Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)