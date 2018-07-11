18:43 11 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Новый хит от английских болельщиков. Они исполняют его в Москве. Видео


Болельщики сборной Англии готовятся к матчу 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии, который состоится сегодня в московских "Лужниках". Они исполняют песню, посвященную защитнику своей национальной команды Гарри Магуайру, на улицах Москвы.

- Гарри Магуайр, твоя оборона напугает всех! - поют английские фанаты.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Хорватия - Англия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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