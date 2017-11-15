Новозеландцы смогут взять выходной, чтобы посмотреть игру с Перу

Болельщики сборной Новой Зеландии получат возможность отпроситься с работы. Это сделано для того, чтобы они смогли посмотреть ответный матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Перу. Федерация футбола Новой Зеландии подготовила специальный бланк, на котором написано следующее: "Прошу освободить от работы из-за приступа футбольной лихорадки".
Отметим, что первая встреча между Новой Зеландией и Перу завершилась со счетом 0:0. Ответная встреча состоится 16 ноября в Лиме.Начало – в 05.15 по московскому времени.
COUNTDOWN | NZ get behind the #AllWhites as they look to make football history in Lima. Kick off live on @skysportnz 3.15pm #WCQ #RoadtoRussia pic.twitter.com/JdlKpu7pwx– New Zealand Football (@NZ_Football) 15 ноября 2017 г.