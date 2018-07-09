Новость о забрасывании автобуса сборной Бразилии яйцами оказалась фейком

Сегодня в ряде СМИ появилась новость, что фанаты забросали яйцами автобус сборной Бразилии, вернувшейся на родину после чемпионата мира-2018. В сети даже появилось видео инцидента. Тем не менее, обман довольно быстро вскрылся. На самом деле никто не забрасывал автобус команды яйцами, а видеоролик был снят еще в марте и не связан с футболом. На видео протестующие забрасывают яйцами автобус, в котором, по их версии, ехал бывший президент Бразилии Луис да Силва.

На самом деле, болельщики достаточно тепло приняли сборную Бразилии, несмотря на поражение в четвертьфинале ЧМ-2018 от Бельгии (1:2). Немногочисленные фанаты встретили команду в аэропорту овациями.

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