Новорожденного Артема Дзюбу выпишут из роддома до матча Россия - Хорватия

Новорожденного Артема Дзюбу, названного в честь нападающего сборной России, выпишут из роддома Екатеринбурга в среду, 4 июня, сообщает "Р-Спорт". Мальчик родился за полтора часа до матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испания - Россия (1:1, пенальти - 4:3). Артем Дзюба в этой игре реализовал пенальти, сравняв счет.

- Я изначально хотел назвать сына Артемом. Супруга хотела назвать по-другому, но в итоге я переубедил ее. Некоторые СМИ пишут, что я назвал сына Артемом в момент гола, это, конечно, не так, - сказал отец младенца Олег Дзюба.

По словам Олега Дзюбы, они планируют посмотреть игру Россия - Хорватия.

- Конечно, будем смотреть, болеть. Мы и до этого все матчи смотрели. Мы хотим пожелать им удачи, чтобы весь чемпионат выиграли, не говоря уже об 1/4 финала, - сказал отец семейства. - Конечно, если Артем Дзюба увидит это все, приятно будет. Мне кажется, вряд ли есть еще какой-то однофамилец, который родился в данный период чемпионата мира.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу