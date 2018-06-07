Новичок "МЮ" Фред получил травму на тренировке сборной Бразилии

Полузащитник сборной Бразилии Каземиру на тренировке национальной команды нанес травму хавбеку Фреду. Игрок "Реала" пошел в подкат и ногой попал в лодыжку новичка "Манчестер Юнайтед".

- У Фреда повреждена правая лодыжка, он уже начал восстановительные процедуры. Но боль пока не уходит, - цитирует Mirror одного из врачей сборной Бразилии. - Пока рано ставить диагнозы. Надо пождать 24 часа.



Сборная Бразилии в групповом турнире чемпионата мира-2018 встретится с командами Швейцарии (17 июня, Ростов), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, "Спартак").

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Фреда