Новичок "Краснодара" Спаич и Иванович быстро нашли общий язык в сборной Сербии

Защитник "Краснодара" Урош Спаич в своем Инстаграме опубликовал фотографию с игроком "Зенита" Браниславом Ивановичем. Оба футболиста в составе сборной Сербии прилетают сегодня, 11 июня, в Россию для участия в чемпионате мира.



- Во и мы! Идем потихоньку, - написал Спаич.



25-летний Спаич перешел в "Краснодар" из "Андерлехта" 26 мая.



Сербия в групповом турнире ЧМ-2018 встретится с Коста-Рикой (17 июня, Самара), Швейцарией (22 июня, Санкт-Петербург) и Бразилией (27 июня, Москва, "Открытие Арена").

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