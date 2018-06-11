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Новичок "Краснодара" Спаич и Иванович быстро нашли общий язык в сборной Сербии


Защитник "Краснодара" Урош Спаич в своем Инстаграме опубликовал фотографию с игроком "Зенита" Браниславом Ивановичем. Оба футболиста в составе сборной Сербии прилетают сегодня, 11 июня, в Россию для участия в чемпионате мира.

- Во и мы! Идем потихоньку, - написал Спаич. 

 

#serbia#nationalteam#ready#for#worldcup HERE WE GO! IDEMO POLAKO!😎💪🏻🇷🇸

Публикация от Official Profile (@uros_spajic) 11 Июн 2018 в 12:23 PDT


25-летний Спаич перешел в "Краснодар" из "Андерлехта" 26 мая.

Сербия в групповом турнире ЧМ-2018 встретится с Коста-Рикой (17 июня, Самара), Швейцарией (22 июня, Санкт-Петербург) и Бразилией (27 июня, Москва, "Открытие Арена").

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