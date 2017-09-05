Новая Зеландия вышла в стыки отбора на чемпионат мира-2018

Сборная Новой Зеландии сыграла вничью с командой Соломоновых Островов в ответном матче финала 3-го отборочного раунда чемпионата мира-2018. В первой встрече новозеландцы одержали разгромную победу.

Таким образом, Новая Зеландия получила право принять участие в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира-2018.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Ответный матч

Соломоновы Острова - Новая Зеландия - 2:2 (1:2)

Голы: Беван, 14 (0:1). Гагэм, 21 - в свои ворота (0:2). Леа'алафа, 28 - с пенальти (1:2). Фа'ародо, 78 - с пенальти (2:2).

Первый матч - 1:6.