Новая Зеландия вышла в стыки отбора на чемпионат мира-2018

Сборная Новой Зеландии сыграла вничью с командой Соломоновых Островов в ответном матче финала 3-го отборочного раунда чемпионата мира-2018. В первой встрече новозеландцы одержали разгромную победу.
Таким образом, Новая Зеландия получила право принять участие в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира-2018.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Океания
3-й раунд
Ответный матч
Соломоновы Острова - Новая Зеландия - 2:2 (1:2)
Голы: Беван, 14 (0:1). Гагэм, 21 - в свои ворота (0:2). Леа'алафа, 28 - с пенальти (1:2). Фа'ародо, 78 - с пенальти (2:2).
Первый матч - 1:6.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/
john788
Вот еще нормальный потенциальный соперник на товарняки (ну то есть "контрольные матчи") на октябрь, как и Япония. Мутко организуй !
07:59