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12:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Новая Зеландия разгромила Соломоновы Острова в матче отбора ЧМ


Сборная Новой Зеландии разгромила Соломоновы Острова со счетом 6:1 в первом матче финала 3-го отборочного раунда чемпионата мира-2018. Нападающий новозеландцев Крис Вуд оформил хет-трик во встрече.

Вторая игра между командами пройдет 5 августа. Победитель пары получит право участвовать в стыковых матчах.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Финал

Новая Зеландия – Соломоновы Острова – 6:1 (3:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/calendar/2018/qualify/ocean/

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