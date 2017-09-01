Новая Зеландия разгромила Соломоновы Острова в матче отбора ЧМ

Сборная Новой Зеландии разгромила Соломоновы Острова со счетом 6:1 в первом матче финала 3-го отборочного раунда чемпионата мира-2018. Нападающий новозеландцев Крис Вуд оформил хет-трик во встрече.
Вторая игра между командами пройдет 5 августа. Победитель пары получит право участвовать в стыковых матчах.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Океания
3-й раунд
Финал
Новая Зеландия – Соломоновы Острова – 6:1 (3:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/calendar/2018/qualify/ocean/