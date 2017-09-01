Новая Зеландия разгромила Соломоновы Острова в матче отбора ЧМ

Сборная Новой Зеландии разгромила Соломоновы Острова со счетом 6:1 в первом матче финала 3-го отборочного раунда чемпионата мира-2018. Нападающий новозеландцев Крис Вуд оформил хет-трик во встрече.

Вторая игра между командами пройдет 5 августа. Победитель пары получит право участвовать в стыковых матчах.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Финал

Новая Зеландия – Соломоновы Острова – 6:1 (3:0)