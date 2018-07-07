Новак Джокович: "Надеюсь, что Хорватия выиграет чемпионат мира"

Сербский теннисист Новак Джокович отметил, что будет поддерживать Хорватию в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией. Он подчеркнул, что следит по мере возможности за чемпионатом мира, играя на Уимблдоне.

– Конечно, я слежу за чемпионатом мира. Но немного меньше после вылета сборной Сербии, – цитирует 24sata Джоковича. – Надеюсь, что Хорватия выиграет чемпионат мира. Хотя не могу выделить фаворита. Все очень непредсказуемо. Финалисты последнего чемпионата мира рано завершили борьбу.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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