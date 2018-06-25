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"Носи усы". Евгений Кузнецов поддерживает сборную России в Самаре


Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз"  Евгений Кузнецов поддержит сборную России по футболу в Самаре во время матча группового этапа чемпионата мира против Уругвая. Встреча состоится сегодня в 17:00 на "Самара Арене". 

- Носи усы, - написал Кузнецов в своем Инстаграме.

 

Носи усы

Публикация от Evgeny Kuznetsov (@kuzy092) 25 Июн 2018 в 6:21 PDT

Уругвай - Россия: чемпионат мира, 25 июня 2018, анонс матча, прогноз Игоря Рабинера 

Уругвай - Россия

 

Уругвай – Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара

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