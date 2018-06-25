"Носи усы". Евгений Кузнецов поддерживает сборную России в Самаре

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов поддержит сборную России по футболу в Самаре во время матча группового этапа чемпионата мира против Уругвая. Встреча состоится сегодня в 17:00 на "Самара Арене".
- Носи усы, - написал Кузнецов в своем Инстаграме.
Уругвай - Россия: чемпионат мира, 25 июня 2018, анонс матча, прогноз Игоря Рабинера
Уругвай – Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара
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