Нога Кутепова после матча с хорватами: шокирующее фото

Твиттер сборной России опубликовал фото поврежденной ноги защитника Ильи Кутепова после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4).
- Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше!, - говорится в сообщении. - Травма была получена в первом тайме, а впереди было еще 100 минут...
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше!– Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.
Травма была получена в первом тайме, а впереди было ещё 100 минут...#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/CRwE1eIxav
результаты опроса
47284 чел.
Кто был лидером сборной России в матче против Хорватии?
Игорь АКИНФЕЕВ
13.5%
Мариу ФЕРНАНДЕС
32.6%
Илья КУТЕПОВ
1.2%
Сергей ИГНАШЕВИЧ
5.6%
Федор КУДРЯШОВ
0.2%
Александр САМЕДОВ
0.2%
Далер КУЗЯЕВ
0.4%
Роман ЗОБНИН
7.3%
Денис ЧЕРЫШЕВ
10.8%
Александр ГОЛОВИН
3.6%
Артем ДЗЮБА
20.1%
Александр ЕРОХИН
0.2%
Федор СМОЛОВ
1.5%
Юрий ГАЗИНСКИЙ
0.2%
Алан ДЗАГОЕВ
2.6%
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/