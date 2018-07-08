Нога Кутепова после матча с хорватами: шокирующее фото

Твиттер сборной России опубликовал фото поврежденной ноги защитника Ильи Кутепова после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Хорватии (2:2, по пенальти - 3:4).

- Нога Ильи Кутепова - лишнее подтверждение тому, что команда делала все что могла и даже больше!, - говорится в сообщении. - Травма была получена в первом тайме, а впереди было еще 100 минут...

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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