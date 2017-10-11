Ноэль Ле Грэт: "Не спешим с продлением контракта с Дешамом"

Президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Грэт не намерен спешить с продлением нового контракта с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом. Нынешний контракт рассчитан до конца чемпионата мира-2018. В ближайшее время планируется обсуждение товарищеских матчей перед мировым первенством.

- Собираетесь ли вы предложить в ближайшие недели новый контракт Дидье Дешаму?

- Пока не знаю, сначала поговорю с ним, - цитирует L'Equipe Ле Грэт. - Мы только что получили путевку в финальную стадию чемпионата мира-2018, у нас есть время. Посмотрим, что Дидье думает о своем будущем. У нас достаточно хорошие отношения, чтобы спокойно работать и не спешить.

- Но вы всегда хотели продлить его контракт до чемпионата мира.

- Да. Но посмотрим. Увидимся с ним в среду, чтобы поговорить о товарищеских матчах. Всему свое время.

- У вас есть сомнения в том, что он хочет продлить контракт?

- Я этого не говорил. Просто говорю, что не все происходит по щелчку пальцами. Сначала мы поговорим.