Ноэль Ле Гре: "Дешам продлит контракт со сборной Франции только после того, как добудет путевку в Россию"

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре отметил, что еще рано говорить о продлении контракта с главным тренером сборной Франции Дидье Дешамом. Напомним, что французы лидируют в группе A отборочного турнира чемпионата мира-2018, опережая занимающих второе место шведов на одно очко за два тура до конца.

– Контракт Дешама с федерацией рассчитан еще на девять месяцев, и сейчас рано говорить о продлении соглашения, – цитирует AS Ле Гре. – Мы сядем за стол переговоров только после того, как сборная добудет путевку на чемпионат мира-2018 в России. Надеюсь, что это случится в ближайшее время.