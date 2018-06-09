"Ночные Снайперы" и "Несчастный случай" выступят на фан-фесте ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

Стали известны музыканты, которые откроют и закроют фестиваль болельщиков чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге. 14 июня концертную программу отыграет группа "Ночные Снайперы". 15 июля, в день финала чемпионата мира-2018, концертную программу откроет полуфиналист шоу "Голос" Антон Беляев и его группа Therr Maitz.

Закрывать площадку 15 июля доверено группе "Несчастный случай".

В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко - Иран (15 июня), Россия - Египет (19 июня), Бразилия - Коста-Рика и Нигерия - Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь