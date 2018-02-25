Нижний Новгород стал последним городом, где запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде запустили часы обратного отсчета BUD AF до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, сообщает vremyan.ru. Торжественное мероприятие состоялось за 110 дней до старта турнира. В нем приняли участие заместитель министра спорта Нижегородской области Алексей Москвин, и.о. главы администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев, а также послы Нижнего Новгорода на ЧМ-2018 – футболист Дмитрий Булыкин и гимнастка Дарья Шкурихина.

- Чемпионат мира по футболу – важное историческое событие для нашей страны. Уже совсем скоро в города-организаторы приедут тысячи болельщиков из различных уголков планеты. Сегодня в Нижнем Новгороде появились Часы обратного отсчета, и это значит, что футбольный праздник уже совсем близко, – отметил Дмитрий Булыкин.

Нижний Новгород стал последним, 11-м городом турнира, где запустили подобные часы. Ранее они были запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Самаре и Саранске.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).