Нижний Новгород на подготовку к ЧМ-2018 получит более миллиарда рублей

1 миллиард 89 миллионов рублей получит Нижний Новгород на подготовку к чемпионату мира-2018, сообщает newsroom24.ru. Решение об этом было принято 15 января в ходе совместного заседания комиссий.
- Губернатор выделяет нам более миллиарда рублей, чтобы город успел подготовиться к ЧМ по футболу, - сказала и.о. председателя городской Думы Елизавета Солонченко.
Как отметила Солонченко, Нижний Новгород получает межбюджетный трансферт. К первоначальным изменениям в сумме 299 420 700 рублей в бюджет дополнительно поступит еще около 790 миллионов. Деньги пойдут на благоустройство территорий и ремонт фасадов по маршруту следования основных групп болельщиков и территорий, прилегающих к стадиону. Также планируется ремонт дорог и организации парковок.
В Нижнем Новгороде пройдут матчи группового турнира ЧМ-2018 Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня) и Швейцария - Коста-Рика (27 июня), встреча 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).
Дополнительная информация
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Сборная Панамы
cohiba81
Daco22, ты фраерок не сайты ищи, а учись деньги п.....ть у народа, на межбюджетном трансфере.
22:00 16 января
moogle
Повезло нижегородским ХАПУГАМ нагреют карманы хорошо...
20:44 16 января