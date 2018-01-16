Нижний Новгород на подготовку к ЧМ-2018 получит более миллиарда рублей

1 миллиард 89 миллионов рублей получит Нижний Новгород на подготовку к чемпионату мира-2018, сообщает newsroom24.ru. Решение об этом было принято 15 января в ходе совместного заседания комиссий.

- Губернатор выделяет нам более миллиарда рублей, чтобы город успел подготовиться к ЧМ по футболу, - сказала и.о. председателя городской Думы Елизавета Солонченко.

Как отметила Солонченко, Нижний Новгород получает межбюджетный трансферт. К первоначальным изменениям в сумме 299 420 700 рублей в бюджет дополнительно поступит еще около 790 миллионов. Деньги пойдут на благоустройство территорий и ремонт фасадов по маршруту следования основных групп болельщиков и территорий, прилегающих к стадиону. Также планируется ремонт дорог и организации парковок.

В Нижнем Новгороде пройдут матчи группового турнира ЧМ-2018 Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня) и Швейцария - Коста-Рика (27 июня), встреча 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).