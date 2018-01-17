Нижнему Новгороду выделят почти 800 миллионов для подготовки к чемпионату мира

Правительство Нижегородской области по решению губернатора региона Глеба Никитина выделило Нижнему Новгороду из регионального бюджета 789,8 миллиона рублей. Деньги будут потрачены на подготовку города к чемпионату мира-2018, сообщает "Р-Спорт".

В рамках подготовки будут отреставрированы фасады домов, благоустроены общественные места и территория, прилегающая к стадиону, а также завершены работы на социальных объектах.

Кроме того, областной бюджет выделил городу в качестве трансферта еще 299,4 миллиона рублей, которые предполагается направить на строительство новых школ и детских садов, жилья наименее социально защищенных граждан, а также на регулирование ситуации с безнадзорными животными на улицах города.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.