Николя Саркози: "Атмосфера на ЧМ-2018 фантастическая!"

Бывший президент Франции Николя Саркози признался, что ему понравилась атмосфера, царящая на чемпионате мира-2018. Французский политик встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым во время своего визита в Казань.

- Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную и ответственную возможность принимать чемпионат, - приводит слова Саркози пресс-служба президента Татарстана. - Вчера я был в Москве, сегодня – в Казани, атмосфера – фантастическая!

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня. Казань примет 4 матча группового этапа, а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала чемпионата мира.

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