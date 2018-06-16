Николай Валуев - о словах главы МИД Украины: "Высшие сановники незалежной Украины несут систематический бред"

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев назвал бредом слова главы МИД Украины Павла Климкина, призвавшего испортить футбольный праздник в России.

- Знаете, высшие сановники незалежной Украины несут систематический бред, постоянно выдают в эфир какие-то опусы, - сказал Валуев. – Это абсолютно целенаправленная история. Климкин не раз отмечался громкими публичными высказываниями. Не нужно этому удивляться. Испортить они ничего не испортят, в их жале давно уже нет яда. Не сомневаюсь, если бы у того же Климкина была возможность сделать что-то плохое в отношении чемпионата мира в России, он бы это сделал. Вот только силенок не хватит. Поэтому и делает громкие заявления.

Напомним, что накануне Павел Климкин заявил: "Каждый фанат, который едет в Россию, должен понять, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила". (Андрей ШИТИХИН)