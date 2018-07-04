Николай Валуев – о дополнительном выходном дне в случае выхода сборной России в финал ЧМ: "Не думаю, что такое возможно"

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, депутат Государственной Думы РФ Николай Валуев прокомментировал "СЭ" информацию о возможной организации дополнительного выходного дня в случае выхода России в финал чемпионата мира, а также оценил шансы нашей команды в матче 1/4 финала турнира с Хорватией (7 июля, Сочи, 21.00 по Москве).

Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что граждане РФ могут получить дополнительный выходной, если сборная России победит на домашнем чемпионате мира-2018.

– Не думаю, что будет дополнительный выходной при подобном развитии событий, – сказал Валуев. – В этом нет необходимости.

– Как оцениваете шансы России против Хорватии?

– Думаю, игра будет выстраиваться как с Испанией – от обороны. Хорваты очень быстрые, стремительно выходят из обороны. Поэтому наши будут осторожничать. Не могу предугадать, как будут развиваться события. Скажем, слишком большого скепсиса, как это было с Испанией, точно нет, но балканская команда на этом чемпионате показывает очень содержательный футбол. При этом мы способны одержать победу. В истории с Испанией я четко говорил, что все решится по пенальти. Так и вышло. Вероятность того, что то же самое повторится в субботу, очень велика. (Константин КОЛМАКОВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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