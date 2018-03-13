Николай Валуев: "ЧМ-2018 - футбольный чемпионат, а не чемпионат чиновников"

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал "СЭ" заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая подчеркнула, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями. Это будет одна из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

- Англичан могут поддержать японцы, австралийцы, поляки...- Странно, что вы мне задаете такие вопросы. Самое главное, чтобы приехали не чиновники, а футболисты. Потому что это футбольный чемпионат, а не чемпионат чиновников, - заявил Валуев.

Напомним, что 6 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Англия может отказаться от поездки на турнир в России из-за российского следа в деле Скрипаля. Экс-сотрудник ГРУ был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.

4 марта 66-летний бывший полковник был госпитализирован в критическом состоянии вместе с 33-летней дочерью Юлией после того, как они были найдены без сознания в торговом центре со следами отравления. Позже британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями.

Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. (Игорь НОВИКОВ)

В Англии опять грозят бойкотом ЧМ-2018. В чем дело? //

Англия приедет на ЧМ-2018. Бойкота не будет!