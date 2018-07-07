Николай Трубач: "В матче Россия - Хорватия будет ничья в основное время. Но, боюсь, наших не хватит на дополнительное"

Известный певец Николай Трубач дал свой прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия, который состоится сегодня в на стадионе "Фишт" в Сочи (21.00 по Москве).

- Если прислушаться к внутренним ощущениям, то хотелось бы увидеть продолжение футбольного праздника для России, - говорит Трубач. - Если оценивать ситуацию объективно - чем ближе к финалу, тем более организованные команды остаются в сетке турнира. Против Хорватии поставить "автобус", как в матче с испанцами, не получится, нашим придется раскрываться. Будет обоюдоострая игра, рискну предположить, что встреча станет более результативной, чем в 1/8 финала. Думаю, что по итогам основного времени будет ничья со счетом 2:2, но, боюсь, в этот раз нашей сборной может не хватить сил на дополнительное время и хорваты нас дожмут. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)