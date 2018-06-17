Николай Толстых: "Тысячи гостей ЧМ-2018 смогли оценить гостеприимство россиян"

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Николай Толстых подчеркнул: большое количество болельщиков, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу, в первые дни турнира смогли оценить радушие и гостеприимство россиян.

Сборная России в четверг в Москве разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира. В оставшихся матчах группового турнира российская сборная сыграет с командами Египта и Уругвая.

- Испытываю чувство гордости и радости, что чемпионат мира проходит в нашей стране, - цитирует "РИА Новости" Толстых. Первые дни турнира позволили ощутить атмосферу большого спортивного праздника тысячам людей, наряду с посещением и оценкой спортивных объектов они имеют возможность познакомиться с Россией, оценить радушие и гостеприимство россиян.

Хочу поздравить с успешным стартом сборную России, показавшую хороший футбол и результат, победа порадовала миллионы болельщиков и специалистов. Желаю нашей команде успешного выступления на чемпионате мира, а успех в первой игре станет важным шагом на пути к плей-офф. Фавориты – сборные Германии, Бразилии, Испании, Франции, Бельгии и Англии.

Первые матчи прошли в острой и бескомпромиссной борьбе на самом высоком спортивном уровне, игры дали специалистам много полезной информации о состоянии и развитии футбола в разных странах, а болельщикам подарили массу эмоций. В каждом матче был драматизм, футболисты демонстрировали свое высокое мастерство, яркий футбол. Это все то, что необходимо для грандиозного праздника.

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