Николай Патрушев: "Теракты во время ЧМ-2018 удалось предотвратить при помощи зарубежных коллег"

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев прокомментировал информацию о предотвращенных терактах во время проведения ЧМ-2018 в России. Он отметил, что избежать трагических последствий помогло сотрудничество с коллегами из-за рубежа.

- Ярким примером успешного международного взаимодействия на данном направлении является проведение в текущем году в России чемпионата мира по футболу, в ходе которого совместными усилиями удалось избежать терактов, - цитируют Патрушева "РИА Новости".

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что террористы планировали атаковать болельщиков через беспилотники во время проведения чемпионата. По его словам, было раскрыто сразу семь группировок, которые хотели совершить атаки на иностранных болельщиков. Кроме того, по словам главы ФСБ, такие попытки были предприняты не только во время чемпионата мира, но и во время проведения других массовых мероприятий в РФ.

Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая в финале обыграла сборную Хорватии (4:2). Сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила хорватам в серии пенальти. Перед турниром в СМИ появлялись сообщения об угрозе терактов.