Николай Матвиенко: "Украине нужно довольствоваться тем, что есть"

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко после победы над Турцией (2:0) в рамках 1/4 финала отметил, что команда после перерыва играла по счету. По его словам, сборная после первых десяти минут показала хороший уровень.

- Давайте довольствоваться тем, что есть. Хорошо, что не пропустили, - приводит "Террикон" слова Матвиенко. - Считаю, что игра удалась, мы хорошо изучили соперника. Они играли в тот футбол, в который мы предполагали. Поэтому, все получилось, и мы этому счастливы. После перерыва играли по счету. Знали, что турки агрессивны, если они начнут играть без мяча, то будут нервничать и терять позиции. Первые 10 минут они пытались идти в штурм, но мы его выдержали, после чего у них начались разрывы между линиями, и мы пошли вперед.