Николай Матвиенко: "Шевченко после матча с Хорватией никому не "пихал"

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Хорватии (0:2) отметил, что главный тренер команды Андрей Шевченко поблагодарил футболистов за игру. Этот результат оставил украинцев за бортом турнира.

- Команда действовала неплохо, но плохо, что довели до такого момента, когда уже пропустили, - приводит Xsport.ua слова Матвиенко. - Это зависит еще от игры, как играет соперник. Хорватия играет грамотно, перекрывает зоны. Сегодня нам было сложно создавать, ведь мяч был постоянно под прессингом. Шевченко после матча никому не "пихал", всех поблагодарил, сказал несколько слов.