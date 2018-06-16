Николай Левников: "Судье над было посмотреть видеоповтор первого гола испанцев"

Глава судейского комитета РФС и член судейского комитета УЕФА Николай Левников заявил, что арбитр матча чемпионата мира-2018 Португалия - Испания (3:3) Джанлука Рокки должен был посмотреть видеоповтор в моменте первого гола испанцев. Автор гола Диегу Коста перед тем, как поразить ворота соперника, ударил по шее защитника Пепе.

- Я не могу говорить, было ли там нарушение или нет, поскольку вхожу в судейский комитет УЕФА, но если уже была консультация с видеоассистентом и была видна яркая реакция игроков, необходимо было посмотреть этот момент и принять решение. Как я понимаю, если есть спорный эпизод, видеоассистент сообщает об этом арбитру, и тот решает, смотреть его или нет, учитывая, что окончательное решение за ним, - цитирует ТАСС Левникова. - Но в том случае, видимо, ассистент объяснил главному арбитру, что у него не было оснований для просмотра, поддержав мнение арбитра.

Нужно было удержать игру под контролем. Матч выдался очень непростым: сразу был 11-метровый удар, который арбитр правильно назначил. По моему мнению, судья справился с этим ответственным и сложным матчем.

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