Николай Левников: "Работа Карасева – это стимул для других арбитров"

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников отметил, что арбитр Сергей Карасев стал хорошим примером для отечественных рефери.

Карасев стал первым за 12 лет российским судьей, который получил назначение на чемпионат мира. Вчера стало известно, что Карасев больше не будет обслуживать матчи ЧМ.

- Сергей отсудил игру, на которую был назначен, очень хорошо. Не получил дальнейшие назначения потому, что, наверное, до отработанной им встречи ему не хватало опыта, чтобы его назначили на более ранние игры, - цитирует ТАСС Левникова. - Именно поэтому, как мне кажется, он не остался и на стадию плей-офф. Но для Сергея это бесценный опыт, ведь быть на чемпионате мира - это огромное достижение для каждого арбитра, и у него теперь есть шансы попасть на следующий турнир и отработать там большое количество матчей, что ему и надо пожелать. Работа Карасева - это стимул для других арбитров, это очень важно. Сегодня российский судья был на чемпионате мира после 12-летнего перерыва. Сейчас он принесет много идей, которые были на турнире, доложит об этом на сборе, поделится опытом, впечатлениями, и для многих ребят это станет отправной точкой, чтобы составить конкуренцию тому же Сергею в попадании на следующий чемпионат мира. И я уверен, что на следующее первенство наш судья - Карасев или кто-то другой - точно попадет и будет достойно там нас представлять.

Напомним, что Карасев судил один матч ЧМ – между Австралией и Перу (0:2) в группе С.