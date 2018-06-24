Николай Левников: "Карасеву важно не перегореть перед матчем Австралия - Перу"

Глава судейского комитета РФС Николай Левников подчеркнул, что арбитру Сергею Карасеву важно правильно психологически настроиться на матч группового турнира чемпионата мира-2018 Австралия - Перу. Бригада Карасева получила назначение на игру, которая пройдет в Сочи 26 июня.

- Поздравляю Сергея Карасева и его бригаду с назначением, - цитирует "Р-Спорт" Левникова. - Долгое ожидание завершилось, теперь предстоит подготовка к игре. Главное – не перегореть психологически, спокойно готовиться и работать на поле так, как он умеет, в соответствии с инструкциями, которые ему дает непосредственный руководитель. Думаю, всё будет нормально. Для Сергея это будет бесценный опыт, от этой игры будет зависеть дальнейшее назначение на чемпионате мира.

Матч не совсем простой: у Австралии есть шанс выйти в плей-офф, перуанцы не захотят покинуть турнир с тремя поражениями. Надо готовиться к серьезной и упорной борьбе, надо спокойно отработать на достойном уровне.

Австралия - Перу: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

Свежие новости о чемпионате мира по футболу