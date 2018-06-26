Николай Левников: "Карасев отсудил хорошо"

Глава судейского комитета РФС Николай Левников остался доволен работой Сергея Карасева на матче группового турнира чемпионата мира-2018 Австралия - Перу (0:2). Российская бригада арбитров судила свою первую игру на турнире, всего Карасев показал шесть желтых карточек.

- Я хотел бы через вашу газету поздравить Сергея Карасева и его бригаду с дебютом на чемпионате мира, - сказал Левников. - В целом, они отработали нормально, хорошо. Выполняли полностью все инструкции, которые им давали руководители. Это было видно с точки зрения выбранной ими тактики и тех решений, которые арбитры принимали на поле.

- Разве Карасев не должен был удалять полузащитника австралийцев Единака на 10-й минуте матча?

- Я не даю комментариев по отдельным эпизодам. Я в целом оцениваю работу Карасева. Знаю, что такое чемпионат мира. Это серьезное испытание и, конечно, бесценный опыт. Так вот Карасев и его помощники испытание выдержали, а опыт получили. (Виталий АЙРАПЕТОВ)