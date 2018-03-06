Николай Гуляев: "Перед матчем с Бразилией учтем опыт игры с Аргентиной"

Руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев подчеркнул: правительство города не повторит ошибки с организацией выхода болельщиков со стадиона "Лужники" во время товарищеского матча между сборными России и Бразилии, который состоится 25 марта.

- Москва готова принять чемпионат мира, - цитирует ТАСС Гуляева. - Вся инфраструктура города готова к приему большого количества гостей - и спортивная, и транспортная части, и обеспечение безопасности. Это касается и гостиничной инфраструктуры.

Мы учтем негативные моменты, которые были при проведении первого тестового матча. Но для этого тестовые матчи и проводятся, чтобы вскрыть все проблемы и провести семь матчей турнира в "Лужниках" в нормальном и плановом режиме.

Определенные проблемы были, но сейчас мы совместно разрабатываем план и транспортного, и пешеходного выхода. Думаю, мы не повторим ошибок 11 ноября.

Напомним, после первого матча на реконструированном стадионе "Лужники", в котором 11 ноября 2017 года сыграли сборные России и Аргентины (0:1), возникли проблемы с выходом болельщиков с арены. Некоторые из зрителей не могли покинуть территорию стадиона по два-три часа.