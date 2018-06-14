Николай Гуляев: ""Лужники" и Москва без проблем справятся с финалом Лиги чемпионов"

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев заявил, что столица России и "Лужники" без особых проблем справятся с проведением финала Лиги чемпионов, если его решат проводить в Москве.

Ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев говорил, что рассматривается возможность подачи заявки на проведение одного из финалов еврокубка сезона-2020/21.

- Вы видите, "Лужники" стали одним из лучших стадионов мира прямо сейчас, это факт. Это оценка специалистов и звезд футбола, которые уже выходили на поле здесь после реконструкции, - цитирует "Р-Спорт" Гуляева. - "Лужники" соответствуют любым самым высоким стандартам. Если будет принято решение претендовать на проведение финала Лиги чемпионов, то стадион и Москва в целом без проблем справятся, но это не в компетенции Москвы, конечно.

Напомним, в "Лужниках" будут сыграны семь матчей чемпионата мира-2018, в том числе матч открытия и финал турнира.

Россия – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча - 14 июня в 18.00 по московскому времени. Москва, "Лужники"

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